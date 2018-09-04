Рогозин рассказал, что обшивку «Союза МС-09» повредили сверлом

Москва, , 08:42 — REGNUM Пробоину в обшивке космического корабля «Союз МС-09», которая привела к утечке кислорода и нештатной ситуации на Международной космической станции (МКС), могли нанести в космосе. Об этом сообщил журналистам глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, пробоина могла появиться в результате преднамеренного воздействия сверлом именно изнутри, а не стать следствием заводского брака.

Рогозин отметил, что версия о попадании метеорита в корабль «Союз МС-09» исключена, так как специалисты обнаружили на обшивке «следы сверла».

По его словам, эксперты проверяют несколько версий случившегося, среди них — «земная». Однако специалисты также не исключают, что преднамеренное воздействие на обшивку космического корабля было в космосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, микротрещина, которую закрыли специальным герметиком, была обнаружена в корпусе корабля «Союз МС-09» 30 августа 2018 г.

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