Суд города Ханчжоу рассмотрит дело о смерти арендатора квартиры от рака

Ханчжоу, Китай, , 08:13 — REGNUM Суд города Ханчжоу начал слушания по делу смерти сотрудника компании Alibaba от лейкемии, которая предположительно у него развилась в результате высокого уровня формальдегида в жилом помещении, которое он арендовал, сообщает 4 августа газета China Daily.

Представитель Народного суда района Биньцзян подтвердил, что соответствующий гражданский иск был принят на рассмотрение. Слушания должны состояться 27 сентября. Сотрудник по фамилии Ван покинул в апреле Пекин, устроившись на работу в офис компании Alibaba, в городе Ханчжоу и тут же подписал соглашение с оператором недвижимости Ziroom об аренде квартиры через приложение. 10 июля Ван попал в госпиталь Пекина, где ему был поставлен диагноз лейкемия, а спустя два дня он скончался.

Жена умершего заподозрила что-то неладное с качеством воздуха в снимаемой квартире. Анализ качества воздуха показал высокий уровень формальдегида, являющегося серьезным канцерогенным веществом, на уровне 0,132 мг на кубометр, что выше принятой в Китае нормы 0,1 мг на кубометр.