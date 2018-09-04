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Суд города Ханчжоу рассмотрит дело о смерти арендатора квартиры от рака

Общество

Представитель Народного суда района Биньцзян подтвердил, что соответствующий гражданский иск был принят на рассмотрение

Ханчжоу, Китай, 4 сентября 2018, 08:13 — REGNUM  Суд города Ханчжоу начал слушания по делу смерти сотрудника компании Alibaba от лейкемии, которая предположительно у него развилась в результате высокого уровня формальдегида в жилом помещении, которое он арендовал, сообщает 4 августа газета China Daily.

Представитель Народного суда района Биньцзян подтвердил, что соответствующий гражданский иск был принят на рассмотрение. Слушания должны состояться 27 сентября. Сотрудник по фамилии Ван покинул в апреле Пекин, устроившись на работу в офис компании Alibaba, в городе Ханчжоу и тут же подписал соглашение с оператором недвижимости Ziroom об аренде квартиры через приложение. 10 июля Ван попал в госпиталь Пекина, где ему был поставлен диагноз лейкемия, а спустя два дня он скончался.

Жена умершего заподозрила что-то неладное с качеством воздуха в снимаемой квартире. Анализ качества воздуха показал высокий уровень формальдегида, являющегося серьезным канцерогенным веществом, на уровне 0,132 мг на кубометр, что выше принятой в Китае нормы 0,1 мг на кубометр.

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Отравления химическими веществами
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