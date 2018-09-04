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В Индийском океане пройдут международные учения по противодействию цунами

Общество

В масштабных учениях IOWave 18 примут участие 24 государства

Нью-Дели, 4 сентября 2018, 08:14 — REGNUM  4−5 сентября Индия и 23 других государства, расположенные на берегах Индийского океана, примут участие в учениях IOWave 18, проходящих под эгидой ЮНЕСКО, сообщает агентство Prensa Latina.

Учения включают в себя два сценария. Согласно первому, в 6 часов утра по Гринвичу начнется симуляция землетрясения у побережья Ирана магнитудой 9. По второму, 5 сентября в 3 часа подземный толчок мощностью 9,3 балла по шкале Рихтера произойдет у западного побережья Северной Суматры. В обоих случаях предполагается возникновение мощного цунами, угрожающего населению прибрежных районов.

В каждой стране местные центры по борьбе со стихийными бедствиями должны будут провести эвакуацию. В Индии должны быть эвакуированы 125 тыс. человек.

Эти учения организованы Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО, которая координировала создание системы предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Индийском океане после разрушительного цунами в декабре 2004 года. Напомним, тогда погибли около 230 тыс. человек.

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Землетрясения
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