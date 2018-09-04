Новосибирские студенты примут участие в Кубке вузов по бильярду — 2018

Новосибирск, , 07:59 — REGNUM Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) проводит отборочные соревнования на право участия в Кубке вузов по бильярду — 2018, организованном Федерацией бильярдного спорта НСО, сообщает пресс-служба вуза.

«5 сентября в боулинг-центре НГТУ «Фотон» пройдет конкурсный отбор для участия в Кубке вузов Новосибирской области по русскому бильярду», — говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсном отборе могут студенты и аспиранты дневной и заочной форм обучения, выпускники 2017−2018 учебного года. Два победителя этого этапа будут представлять НГТУ на Кубке вузов региона.

Соревнования Кубка пройдут 20 сентября — в Международный день студенческого спорта. Победители и призеры в командном зачете будут определяться по правилам соревнований по русскому бильярду «Свободная пирамида (парный формат)».

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