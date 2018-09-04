Российских военных врачей наградили за работу в Сирии

Хмеймим, Сирия, , 07:48 — REGNUM Работавших несколько месяцев в Сирии российских военных врачей и специалистов тылового обеспечения медицинского отряда наградили медалями, сообщает 4 сентября РИА Новости.

Всего к награде были представлены более 100 военных врачей, которые за время работы в Сирии оказали помощь нескольким тысячам мирных жителей.

При этом во время активных боевых действий работа медиков была практически круглосуточной. При освобождении Алеппо они оказывали помощь мирным жителям, а после уничтожения боевиков участвовали в гуманитарных акциях — во время раздачи продовольствия развертывали медицинский пункт.

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Напомним, Россия вступила в борьбу с «Исламские государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году, когда начала антитеррористическую операцию в Сирии.

За короткое время воздушно-космическим силам РФ и вооруженными силам Сирии удалось разгромить основные силы террористов в САР, и к настоящему времени большая часть территории страны контролируется Дамаском.

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