В Челябинске прикрыли крупный канал распространения наркотиков

Челябинск, , 07:36 — REGNUM В Челябинске сотрудники ФСБ пресекли крупный канал распространения нарковеществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении этого ведомства.

Операция была проведена совместно с оперативниками ФСБ из Свердловской области. У троих лиц нашли синтетические наркосредства. Часть была спрятана в тайнике автомобиля и в дальнейшем предполагалась к распространению в другие регионы России. Остальное было рассовано по многочисленным закладкам.

Сейчас все подозреваемые отправлены в следственный изолятор. Меру пресечения им ранее определил суд.