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В Челябинске прикрыли крупный канал распространения наркотиков

Общество

У троих граждан изъяли 30,5 кг нарковеществ

Челябинск, 4 сентября 2018, 07:36 — REGNUM  В Челябинске сотрудники ФСБ пресекли крупный канал распространения нарковеществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении этого ведомства.

Операция была проведена совместно с оперативниками ФСБ из Свердловской области. У троих лиц нашли синтетические наркосредства. Часть была спрятана в тайнике автомобиля и в дальнейшем предполагалась к распространению в другие регионы России. Остальное было рассовано по многочисленным закладкам.

Сейчас все подозреваемые отправлены в следственный изолятор. Меру пресечения им ранее определил суд.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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