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Макрон: Быть президентом – честь, но это не всегда просто

Общество

Президент Франции Эммануэль Макрон произнес эту фразу во время встречи с учениками 6-го класса колледжа в Лавале

Макрон: Быть президентом – честь, но это не всегда просто
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шапка

Париж, 4 сентября 2018, 07:33 — REGNUM  Глава Франции Эммануэль Макрон отправился в колледж Жюль-Ренар в Лаваль, город на западе Франции, где пообщался с учениками и профессорами, сообщает Europe1.

«Быть президентом — это честь, но одни дни легкие, а другие — нет», — заявил Эммануэль Макрон.

Глава государства также ответил на вопросы преподавателей и учеников. «Я считаю, что профессор — хорошая профессия, тогда как президент — это не профессия вовсе, потому что она длится только во время мандата», — подчеркнул президент, который женат на бывшей учительнице.

«Почему вы решили стать президентом?» — спросил ученик. «Потому что я хотел делать что-то для своей страны, потому что я люблю свою страну, и я ей горжусь, и я хотел сделать что-то для Европы», — ответил Эммануэль Макрон.

В сопровождении министра национального образования Франции Жан-Мишеля Бланке Эммануэль Макрон посетил школу-интернат колледжа, которая откроется в этом учебном году.

Эммануэль Макрон хочет содействовать школам-интернатам, которые он считает «отличным рычагом социальной справедливости».

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Политическая жизнь Франции
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