Жителей Хакасии предупредили о заморозках

Абакан, , 07:05 — REGNUM В Хакасии ожидаются заморозки. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 сентября, сообщили в республиканском главке МЧС.

По информации Хакасского гидрометеоцентра, заморозки до минус 1ºС ожидаются в земледельческой зоне региона 4 и 5 сентября. Как уточнили в МЧС, такая погода может привести к повреждению или гибели сельхозкультур. Также возможно осложнение дорожной обстановки.

Специалисты МЧС направили штормовой прогноз в муниципальные образования, в министерства и ведомства Хакасии, руководителям объектов экономики.

Напомним, в начале сентября заморозки ожидаются и в других регионах Сибирского федерального округа. Например, в Томской области, по данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4−6 сентября при прояснении температура может упасть до 0…-4 °C.

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