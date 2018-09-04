В Екатеринбург собралась заместитель генсека ООН

Екатеринбург, , 06:37 — REGNUM В Екатеринбурге с 7 по 9 сентября будет находиться заместитель генерального секретаря ООН Алисон Смейл. Об этом говорится в официальном сообщении Урало-Сибирской Федерации ассоциации, центров и клубов ЮНЕСКО.

Известно, что она примет участие в круглом столе с участниками движения клубов ЮНЕСКО. Её познакомят с историей движения клубов ЮНЕСКО на Урале, а также с деятельностью как самой федерации, так и её партнёров. В круглом столе также примут участие глава информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов и другие.

Также Алисон Смейл посетит значимые для Урала места. В планах и встреча с руководством Свердловской области. Также отметим, что 9 сентября в Екатеринбурге пройдут выборы депутатов городской думы. Но посетит ли их Алисон Смейл, пока не уточняется.

Напомним, Урало-Сибирская федерация ЮНЕСКО была создана в 1989 году. Среди её направлений деятельности в том числе значится и сохранение культурного наследия.