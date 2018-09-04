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В Кемеровов выбрали место под здание кассационного суда

Общество

Кассационный суд общей юрисдикции расположится на Притомском проспекте

Кемерово, 4 сентября 2018, 06:17 — REGNUM  Здание кассационного суда общей юрисдикции в Кемерово будет построено на Притомском проспекте, об этом рассказал член градостроительного совета Олег Ражев.

«Кассационный суд расположится рядом с железнодорожным музеем, который чуть-чуть подвинется, и ближе к реке (Искитимке). Здание будет со своей площадью, с парковкой, чтобы поток машин останавливался здесь и не внедрялся в другую зону», — цитируют «Вести-Кузбасс» Ражева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно закону, подписанному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, за Уралом будут организованы два кассационных суда. Один из них — в Кемерово.

Напомним, 17 июля Госдума приняла закон, реформирующий систему судопроизводства. В России будут работать обособленные надрегиональные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции — всего пять апелляционных и девять кассационных округов. Кассационные суды расположатся в Саратове, Москве, Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке, а апелляционные суды — в Москве, Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Военный кассационный суд появится в Новосибирске, апелляционный военный суд — в городском округе Власиха Московской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кемерово ищут площадку под здание кассационного суда общей юрисдикции

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