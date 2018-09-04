Младенца с патологией отправили из Новосибирска в Москву спецботом МЧС

Новосибирск, , 05:52 — REGNUM Младенец из Новосибирской области был отправлен спецбортом МЧС в Москву для лечения в Детской городской клинической больнице им. Филатова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. У месячной девочки сложная патология — врождённый порок развития желудочно-кишечного тракта. Новосибирские врачи провели несколько этапов коррекции порока, после чего было решено продолжить дальнейшее лечение ребёнка в московской клинике. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, транспортировка девочки, организацией которой занимался Минздрав области, была оплачена за счёт регионального бюджета.

«3 сентября мама с новорождённой девочкой в сопровождении реанимационной бригады вылетела в Москву — ребёнок планируется к госпитализации в Детскую городскую клиническую больницу им. Филатова», — рассказали в новосибирском правительстве.

Это уже второй случай медицинской эвакуации ребенка в Москву спецбортом МЧС за счёт средств бюджета Новосибирской области в этом году.