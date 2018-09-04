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Младенца с патологией отправили из Новосибирска в Москву спецботом МЧС

Общество

Новосибирские врачи сделали всё возможное, чтобы спасти месячного ребёнка со сложной патологией, лечение будет продолжено уже в Москве

Новосибирск, 4 сентября 2018, 05:52 — REGNUM  

Младенец из Новосибирской области был отправлен спецбортом МЧС в Москву для лечения в Детской городской клинической больнице им. Филатова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
У месячной девочки сложная патология — врождённый порок развития желудочно-кишечного тракта. Новосибирские врачи провели несколько этапов коррекции порока, после чего было решено продолжить дальнейшее лечение ребёнка в московской клинике.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, транспортировка девочки, организацией которой занимался Минздрав области, была оплачена за счёт регионального бюджета.

«3 сентября мама с новорождённой девочкой в сопровождении реанимационной бригады вылетела в Москву — ребёнок планируется к госпитализации в Детскую городскую клиническую больницу им. Филатова», — рассказали в новосибирском правительстве.

Это уже второй случай медицинской эвакуации ребенка в Москву спецбортом МЧС за счёт средств бюджета Новосибирской области в этом году.

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