В Челябинске производителя асфальта оштрафовали за выбросы

Челябинск, , 06:02 — REGNUM Штрафы общей суммой 210 000 рублей наложены на ООО «Магистраль», загрязнявшее атмосферный воздух, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уточняется, что производитель асфальтобетонных смесей для строительства и ремонта дорог «Магистраль» нарушил требования законодательства об охране атмосферного воздуха — областная природоохранная прокуратура установила этот факт в ходе проверки.

Предприятие загрязняло окружающую среду во время работы. При этом находящиеся на нем объекты, загрязняющие атмосферу, не стоят на госучете. В отношении «Магистрали» возбуждены административные дела.

«30.08.2018 на ООО «Магистраль» наложены штрафы в размере 210 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Челябинской области на предприятие «Благоустройство», работающее в городе Верхнеуральске, заведены административные дела из-за загрязнений реки Урал.

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