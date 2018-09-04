В Якутии прогнозируют повышенную пожароопасность в сентябре

Якутск, , 05:42 — REGNUM В Якутии прогнозируется превышение параметров пожарной обстановки выше среднемноголетних значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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Республика вошла в список восьми регионов РФ, где пожароопасность в сентябре, как ожидается, будет выше, чем обычно. Прогноз составлял центр «Антистихия».

В связи с прогнозируемым превышением параметров пожарной обстановки регионам рекомендовано учесть ряд рекомендаций. В их числе — более активная позиция регионов по подготовке законодательной базы, взаимодействие с органами местного самоуправления и работа с гражданами. Особое внимание должно уделяться работе региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году пожароопасный сезон в Якутии проходил очень напряжённо. Горело более 1 млн га лесов, несколько раз пожар вплотную подходил к населённым пунктам. Впоследствии несколько должностных лиц были наказаны штрафами за недостаточно эффективную по мнению надзорных органов организацию работы по тушению лесных пожаров.

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