Бедных стало на 94% меньше: Китай за 40 лет вывел из нищеты 740 млн человек

Пекин, , 05:25 — REGNUM Китай вывел более 740 млн человек из нищеты в сельских и бедных районах страны с 1978 по 2017 годы со средним темпом в 19 млн человек ежегодно, сообщили в Государственном бюро статистики, передает 3 сентября агентство Синьхуа.

Количество бедных в сельских районах Китая упало на 94,4% за указанный выше период со средним темпом 2,4% в год. Данные бюро показывают, что достижения Китая в области борьбы с бедностью составляют 70% от мировых за прошедшие четыре десятилетия реформ открытости.

Средний годовой доход сельских жителей в бедных районах рос в среднем на 10,4% ежегодно с 2012 до 2017 годы, что на 2,5% быстрее, чем в среднем у сельских жителей. За прошедшие пять лет более 68 млн человек были вытянуты из нищеты в Китае. Поднебесная задалась целью и дальше выводить из нищеты по 10 млн человек в год, чтобы окончательно побороть нищету уже к 2020 году.

Согласно плану действий, бедные люди должны быть обеспечены едой и одежной, а дети из бедных семей должны получить гарантированное девятилетнее общее образование. Базовые медицинские нужны и бытовые условия бедных также должны быть гарантированы.

Отметим, что людьми, живущими за чертой бедности в Китае, считаются люди с годовым доходом ниже 2,3 тыс. юаней ($337,3). Как уже сообщало ИА REGNUM, Китай намерен не просто победить бедность к 2020 году, но и войти в список стран умеренного дохода населения, что является одной из промежуточных целей улучшения материального положения граждан в рамках реформ открытости, которые были запущены еще в 1978 году.

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