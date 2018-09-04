Жительница Хабаровска попалась с крупной партией героина

Хабаровск, , 05:38 — REGNUM Десять килограммов героина изъято у жительницы Хабаровска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что изъятие проведено у 44-летней жительницы Хабаровска, уже осужденной в прошлом за наркоторговлю.

«Установлено, что хабаровчанка приобрела и хранила по месту своего жительства в село Мирное с целью последующего сбыта около десяти килограммов наркотического вещества — диацетилморфин (героин), что составляет особо крупный размер», — сообщили в пресс-службе.

Также известно, что женщина реализовала крупную партию героина в одном из торгово-развлекательных центров города.

В отношении хабаровчканки возбуждены уголовные дела: по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Китае расширили список веществ, считающихся наркотиками. В списке теперь 170 наименований.

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