Оренбуржец зачитал собственные стихи у мусорных баков

Оренбург, , 05:08 — REGNUM Работник предприятия «Зеленая энергия», занимающегося переработкой отходов в Оренбургской области, зачитал стихи собственного сочинения у информационного стенда компании и мусорных баков во время празднования дня города в Оренбурге, сообщает Orenday.

Михаил Доценко решился прочесть свои произведения, посвященные экологическим проблемам, с целью привлечь внимание жителей, прогуливавшихся по центру города. Сообщается, что необычная акция продолжалась около двух часов и в итоге смогла растрогать поначалу равнодушных прохожих.

Напомним, проблемы экологии в целом и свалок — в частности, актуальны для большинства крупных российских городов. В Оренбурге в конце мая власти занялись вопросом стихийных свалок, причем глава города Евгений Арапов обещал в скором времени ликвидировать все подобные горы мусора.

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