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Новая ветка московского метро помогла «разгрузить» другие станции

Общество

Снизилась нагрузка в часы пик на другие станции

Москва, 4 сентября 2018, 04:52 — REGNUM  После открытия нового участка Солнцевской линии московского метрополитена в часы пик перераспределился поток пассажиров столичного метро, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Сообщается, что пассажиропоток на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии уменьшился на 29%, на станции «Румянцево» — на 24%, а на «Юго-Западной» — на 22%. Также на 12% «разгрузились» станции «Тропарево» и «Киевская» Кольцевой линии.

На новом участке метро самой популярной для пассажиров станцией стала «Новопеределкино»: в будний день через нее проходит около 16,5 тысячи пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве открылись сразу семь новых станций метрополитена. Новый участок, являющийся продолжением Калининско-Солнцевской ветки, составляет 14 километров длиной и включает в себя семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Читайте ранее в этом сюжете: Солнцевско-Калининская линия метро: рекорд, которого не было

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Строительство метрополитена
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