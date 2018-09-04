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На юго-западе Китая продолжаются поиски 15 человек после схода селя

Общество

В результате природного бедствия в поселке Мэндун в уезде Малипо, погибли пятеро человек, ранения получили еще семь, в то время, как еще 15 считаются пропавшими без вести

Куньмин, Китай, 4 сентября 2018, 04:35 — REGNUM  Тысячи спасателей ищут 15 человек, которые все еще считаются пропавшими без вести в результате паводка и схода селевого потока в одном из городков в провинции Юньнань, а юго-западе Китая, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

В результате природного бедствия в поселке Мэндун в уезде Малипо, погибли пятеро человек, ранения получили еще семь, в то время, как еще 15 считаются пропавшими без вести. Более 1,5 тыс. местных жителей были эвакуированы. Рабочие продолжают восстанавливать коммуникации, электроснабжение и водоснабжение, которые были повреждены водой.

Порядка 400 солдат и 2 тыс. сотрудников правительственных и общественных институтов принимают участие в спасательной операции. В связи с произошедшим, Государственная комиссия КНР по борьбе с катастрофами и Министерство по чрезвычайным ситуациям запустили чрезвычайное реагирование четвертого уровня с целью оказания помощи в поиске пропавших.

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