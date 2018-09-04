Спустя год после скандала петербуржец потребовал запретить «Матильду»

Санкт-Петербург, , 04:31 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск от Руслана Алиева к студии режиссера Алексея Учителя с требованием уничтожить все копии фильма «Матильда», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сообщается, Алиев требует не только уничтожить все копии кинофильма, в том числе и в интернете, но и запретить прокат «Матильды» в кинотеатрах. Кроме того, истец намерен добиться компенсации от студии Алексея Учителя в размере одного миллиона рублей.

В своем иске Алиев ссылается на 152-ю статью Гражданского кодекса РФ о защите чести и достоинства лица после смерти. Истец считает, что фильм оскорбляет Николая II.

Напомним, еще до выхода фильма «Матильда» в прокат в 2017 году вокруг картины разгорелся один из сильнейших скандалов в российской киноиндустрии: радикальная часть православной общественности яростно выступила против фильма, посчитав его кощунственным и оскверняющим императора Николая II.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля режиссер Алексей Учитель заявил, что к показу на телевидении готовится четырехсерийный мини-сериал «Матильда». Как заявил режиссер, в сериале зрителей ждет «много новых, неожиданных материалов… не порочащих императора Николая».

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