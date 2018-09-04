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Риски оправдались: в Китае зафиксированы еще два очага чумы свиней

Общество

...на фермах провинций Аньхой и Цзянсу

Пекин, 4 сентября 2018, 04:24 — REGNUM  Два новых очага африканской чумы свиней были зафиксированы в провинциях Аньхой и Цзянсу на востоке Китая, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 3 сентября агентство Синьхуа.

В общей сложности 105 из 308 свиней на одной из ферм округа Сюаньчжоу города Сюаньчэн провинции Аньхой оказались зараженными опасным вирусом. Из них 83 уже погибли от заболевания. В то же самое время на одной из ферм города Уси провинции Цзянсу 12 из 97 свиней оказались зараженными, из девять уже пали.

Как сообщили в Центре контроля за заболеваниями животных, а также в Министерстве сельского хозяйства Китая, местные власти в обоих случаях инициировали принятие экстренных мер по блокированию распространения опасного вируса.

Отметим, что более 38 тыс. свиней по всему Китаю были забиты с момента фиксирования первой вспышки заболевания в провинции Ляонин в августе 2018 года. С тех пор вирус успел распространиться на провинции Цзянсу, Хэнань, Чжэцзян, Хэйлунцзян и Аньхой.

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Чума свиней
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