Запорожским детям предложили играть на кладбище

Мелитополь, Украина, , 04:13 — REGNUM На Украине в городе Мелитополь построена детская площадка рядом с могильными плитами, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что детскую площадку оборудовали к Дню знаний. Этот факт вызвал бурную реакцию у местных жителей в социальных сетях. Сами власти отказались как-либо комментировать произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа на одной из детских площадок в центре Самары был обнаружен могильный камень криминальному авторитету, который был убит на этом самом месте в 1990-х годах.

Выяснилось, что могильный камень был установлен еще 25 лет назад. Кенотаф установили родители некоего криминального авторитета по кличке Беркут, который был убит на этом месте. Сам Беркут похоронен в Новокуйбышевске.

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