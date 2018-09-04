Вторник, 4 Сентября 2018 года
03:47:32 МСК

Московские хирурги избавили жителя Хабаровска от гигантской опухоли

Общество

Операция длилась несколько часов

Москва, 4 сентября 2018, 02:25 — REGNUM  Опухоль массой более 20 кг была удалена у жителя Хабаровска, сообщили в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ.

Специалисты Московского онкологического института имени П.А. Герцена прооперировали мужчину, у которого в 2016 году были выявлены два опухолевых образования. Биопсия показала, что это липома, которая постепенно увеличилась.

«При обследовании по месту жительства была выявлена многоузловая забрюшинная опухоль», — сообщили в пресс-службе.

В Хабаровске пациента решили не оперировать из-за сложности ситуации и направили его в Москву. Здесь пациента обследовали и прооперировали.

«Операция длилась несколько часов. Опухоль была настолько огромной, что врачи удаляли её частями, каждая из которых весила по пять — шесть килограмм. В итоге ее общий вес составил более 20 килограмм», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что операция прошла успешно. Все очаги опухоли удалось убрать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедуру ранней диагностики онкологии с 7 июля 2018 года бесплатно прошли в Москве более 53 тысяч человек. Первые 14 тысяч человек получили итоги обследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 53 тыс. человек прошли бесплатную процедуру онкоскрининга в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Онкологические заболевания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить