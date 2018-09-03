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Минюст хочет усилить контроль за иностранными программами профилактики ВИЧ

Общество

Иностранные НКО, проводящие мероприятия по борьбе с ВИЧ, могут обязать получать разрешение на соответствующую деятельность в России

Минюст хочет усилить контроль за иностранными программами профилактики ВИЧ
Эдвард Мунк. Пепел. 1894

Москва, 3 сентября 2018, 23:34 — REGNUM  Министерство юстиции России разработало законопроект об изменении процедуры проведения в стране иностранных программ в сфере борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, зарубежные НКО, планирующие проводить в России мероприятия по профилактике ВИЧ и получающие при этом финансирование из иностранных источников, должны будут уведомлять о своих намерениях уполномоченный правительством орган исполнительной власти.

Уведомление будет рассматриваться в срок до одного месяца, после чего организации должно быть выдано либо разрешение на работу, либо мотивированное решение об отказе в реализации её программы на территории России.

НКО, получившая решение о запрете, будет обязана незамедлительно прекратить деятельность, связанную с осуществлением программы. Невыполнение данного требования будет грозить ликвидацией некоммерческой организации.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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