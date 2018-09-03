«Давайте вспомним всех»: в Великом Новгороде почтили память жертв терактов

Великий Новгород, , 23:18 — REGNUM Память жертв трагедии в Беслане и других террористических актов почтили сегодня, 3 сентября, участники митинга в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, акция памяти состоялась у стен Новгородского кремля, у мемориального комплекса, посвящённого воинам-освободителям.

«Место, где похоронены дети в Беслане, не похоже на обычное кладбище. Оно выглядит как детская игровая площадка, на которой бронзовые дети продолжают играть. Мемориал называется «Город ангелов». За ним следит человек, который потерял своих детей в этой школе. Когда они погибли, он ушёл с работы и стал смотрителем на этом кладбище. Главный урок, который можно вынести, посетив это место: ничто никогда нельзя отмотать обратно. Ничто никогда нельзя сделать по второму разу», — сказал на митинге губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он призвал всех «быть внимательными и аккуратными».

«Сообщать правоохранительным органам обо всех возможных рисках, которые возникают. И стараться поддерживать друг друга, потому что потом ничего не вернёшь», — отметил глава региона.

Вице-спикер Новгородской областной думы Евгений Катенов напомнил о погибших сотрудниках правоохранительных органов, которые выполняли свой служебный долг, спасали людей.

«Сейчас наши земляки с доблестью выполняют свою работу, защищая покой граждан на территории Северного Кавказа. Каждый из нас должен помнить, что такое терроризм, быть бдительным и научить этому своих детей. Уверен, что, сплотившись, мы сможем противостоять этой угрозе», — заявил Катенов.

Памятные медали «За боевые заслуги при участии в контртеррористических операциях» на митинге вручили членам регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Виктору Кузнецову и Михаилу Егорову. Акция продолжилась композицией «Давайте вспомним всех», после чего её участники выпустили в небо белые воздушные шары.

Память жертв терроризма почтили минутой молчания.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России в память о трагических событиях в Беслане, где в сентябре 2004 года боевики захватили городскую школу № 1. Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 — дети. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека. Ещё около 800 человек получили ранения.