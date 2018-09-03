Вторник, 4 Сентября 2018 года
00:48:38 МСК

Число внутренних переселенцев на Украине продолжает расти

Общество

С февраля по сентябрь 2018 года прирост составил чуть менее 100 тыс. человек

Число внутренних переселенцев на Украине продолжает расти
Иллюстрация: Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Киев, 3 сентября 2018, 23:11 — REGNUM  На учете у министерства социальной политики Украины находится свыше полутора миллионов человек, переехавших из Донбасса и Крыма, заявили 3 сентября в пресс-службе ведомства.

По данным на третье сентября на учете у чиновников находится 1 млн 519 тыс. 132 внутренне перемещённых лиц. Отметим, что в первой половине февраля 2018 года на подконтрольной Киеву территории было зарегистрировано 1 млн 427 тыс. переселенцев.

Напомним, по данным министерства, всего зарегистрировано 33,5 жителей Крыма, выехавших на Украину.

Читайте также: На Украине зарегистрированы 33,5 тысячи переселенцев из Крыма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить