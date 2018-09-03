На Урале открыли памятник герою, погибшему в Чечне

Екатеринбург, , 23:00 — REGNUM Под Екатеринбургом в посёлке Исток 3 сентября открыли памятник герою-уральцу, погибшему в городе Грозном. Боец группы «Альфа» Александр Гуменюк был убит при выполнении служебного задания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Открытие мемориала приурочили к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что Александр Гуменюк был настоящим офицером и погиб так, как гибнут те, кто не прячется за чужие спины, а идёт на осознаваемый риск и заслоняет собой других людей.

Александр Гуменюк родился в 1968 году. Окончил школу №97 в Свердловске Служил в Афганистане. Затем в группе «Альфа» выполнял боевые задачи на территории Чечни. Жизнь старшего лейтенанта оборвалась 10 мая 2001 года в Грозном.

Школа, где он учился, носит его имя. А посмертно он был награждён Орденом Мужества.