Украинским учителям не стоит ждать роста зарплат — министр образования

Киев, , 22:49 — REGNUM Министр образования Украины Лилия Гриневич не может обещать повышения зарплат учителям в 2019 году. Об этом Гриневич заявила 3 сентября в эфире «Радио Свобода».

«Я даже не обещаю и не анонсирую повышение зарплаты в следующем году для отдельных категорий педагогических или научно-педагогических работников. Ибо следующий бюджетный год будет очень сложным, это пиковая выплата в рамках международных обязательств Украины. Зато будет то, что всегда есть — повышение для бюджетников, в соответствии с ростом минимальной зарплаты», — сказала министр.

Напомним, ранее Гриневич заявила, что насильственная украинизация, которая практикуется в школах, в большей мере затронет русских детей.

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