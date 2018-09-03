В Оренбуржье экс-чиновник отдаст государству стоимость своей квартиры

Оренбург, , 22:32 — REGNUM В Оренбургской области бывший госслужащий отдаст государству стоимость своей квартиры. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Эта двухкомнатная квартира стоимостью 2 млн 650 тыс. рублей не была указана им в сведениях о доходах и имуществе за 2014 год. Прокуратура провела проверку и выявила признаки преступления. В итоге заместитель главы областного управления охотничьего хозяйства попал на скамью подсудимых.

Следователи пришли к выводу, что квартира была им получена в результате преступной схемы. Он пообещал некоторым третьим лицам права по охотохозяйственному соглашению, и те оформили квартиру на него.

За злоупотребление должностными полномочиями, отмывание денег и покушение на мошенничество гражданин уже осуждён на 4 года и 6 месяцев общего режима и к штрафу в 800 тыс. рублей. Теперь Ленинский райсуд Оренбурга постановил взыскать с него и с его супруги и стоимость злополучной квартиры. Правда, решение суда в законную силу пока не вступило.