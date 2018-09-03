За годы независимости на Украине втрое сократился объем ж/д грузоперевозок

Киев, , 21:43 — REGNUM Количество грузоперевозок по украинской железной дороге за годы независимости упал в три раза, заявил и.о. председателя «Укрзализныци» Евгений Кравцов 3 сентября в эфире радио «Новое время».

«Укрзализныця имеет более 20 тыс. км. железнодорожного полотна. Цифра незначительно меньшая, чем та, что была в начале независимости. А количество груза, который мы двигаем в 3 раза меньше, чем был 27 лет назад», — рассказал чиновник.

Он также заявил, что из-за потери Украиной части территорий, грузопоток сократился на 10−15%.

Кравцов отметил, что Украина должна сокращать железнодорожную инфраструктуру, поскольку она была рассчитана на объемы советских грузоперевозок, а значит, избыточна по сравнению с современными украинскими масштабами.

Напомним, по мнению эксперта Александра Каленкова, на железных дорогах Украины сложилась критическая ситуация, требующая срочного вмешательства правительства.

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