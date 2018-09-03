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Государственные исполнители арестовали деньги в кассах киевского метро

Общество

Протест «Киевского метрополитена» не дал результата

Государственные исполнители арестовали деньги в кассах киевского метро
zimnijkot
Гривна

Киев, 3 сентября 2018, 21:05 — REGNUM  Для погашения долга перед компанией «Укррослизинг», средства, приходящие в кассы киевского метрополитена зачисляются на депозитный счет министерства юстиции Украины или расчетный счет коммунального предприятия в «Укрсиббанке», сообщило 3 сентября агентство «Униан» со ссылкой на решение суда.

«Государственным исполнителем было вынесено постановление об аресте средств должника, которым наложен арест на средства в пределах суммы 1 833 404 183,64 грн, находящиеся во всех кассах КП «Киевский метрополитен» и те, которые поступают в них», — сказано в постановлении.

Предприятие «Киевский метрополитен» обжаловало арест средств, но суд принял сторону исполнителей.

Напомним, киевский метрополитен накопил большой долг перед компанией «Укррослизинг», которая в 2009 году передала ему в пользование 100 вагонов.

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