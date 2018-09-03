Минюст предлагает разрешить осуждённым отбывать наказание недалеко от дома

Москва, , 20:33 — REGNUM Министерство юстиции России разрабатывает проект закона, который позволит осуждённым отбывать наказание в местах лишения свободы, расположенных вблизи их места жительства, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства.

«Проектом предусматриваются возможность направления осужденного и право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников», — говорится в сообщении.

Как уточняется, соответствующие поправки предполагается внести в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Отмечено, что проект разрабатывается при участии уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой «в целях гуманизации уголовно-исполнительного законодательства и сохранения социально полезных связей осуждённых».