Понедельник, 3 Сентября 2018 года
21:36:42 МСК

Минюст предлагает разрешить осуждённым отбывать наказание недалеко от дома

Общество

Соответствующий законопроект ведомство разрабатывает совместно с омбудсменом

Минюст предлагает разрешить осуждённым отбывать наказание недалеко от дома
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, 3 сентября 2018, 20:33 — REGNUM  Министерство юстиции России разрабатывает проект закона, который позволит осуждённым отбывать наказание в местах лишения свободы, расположенных вблизи их места жительства, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства.

«Проектом предусматриваются возможность направления осужденного и право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников», — говорится в сообщении.

Как уточняется, соответствующие поправки предполагается внести в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Отмечено, что проект разрабатывается при участии уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой «в целях гуманизации уголовно-исполнительного законодательства и сохранения социально полезных связей осуждённых».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить