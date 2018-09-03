Марина Каширская, Анна Кумицкая, , 21:12 — REGNUM

Восьмой международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» прошел в Воронеже с 30 августа по 2 сентября. На четыре дня Центральный парк стал главной точкой городской жизни, наполнившись цветами, музыкой, танцами и добрыми делами. О том, как это было, — в репортаже ИА REGNUM.

Ежегодно в рамках фестиваля проходит конкурс на соискание премии правительства Воронежской области за достижения в области зеленой индустрии. В 2018 году в десяти номинациях были представлены 164 ландшафтные и флористические композиции. В состав жюри конкурса вошли врио руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин и международные эксперты — спикеры II Международной научно-практической конференции: «Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития», которая проходила 29 и 30 августа.

Первый день был назван «профессиональным», а в пятницу, 31 августа, своим опытом делились волонтеры со всей России. В будние дни в парке проходили бесплатные мастер-классы и концерты, однако самыми массовыми днями фестиваля по традиции стали выходные. 1 сентября победителей конкурса со сцены Зеленого театра наградил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.

«Наш фестиваль завоевал уже не только любовь воронежцев, но и признание среди профессионалов, в экспертном сообществе и получил достаточно много престижных наград. И я хочу вас всех заверить, дорогие друзья, что правительство Воронежской области будет не просто поддерживать фестиваль, но и сделает всё, чтобы масштаб фестиваля увеличивался, чтобы та красота, которая приходит в Воронеж, была еще масштабнее, еще востребованнее. И, самое главное, чтобы она дарила нам радость. И мы готовы безусловно для этого сделать всё, что необходимо от правительства Воронежской области», — сказал Александр Гусев.

В число победителей конкурса вошли проекты, посвященные столетию ВГУ, сад «Отражение», проект «Японский Сад для чаепития (Сад Будды)», проект «Этнохутор» Ломовского природного ландшафтного парка, сад от подрастающего поколения «Четыре времени года». Медаль получила и мэрия Воронежа за проект «Сердце доброй воли», подготовленный управлением главного архитектора городского округа.

Несмотря на аномальную жару, обрушившуюся на Воронеж в первые дни осени, интерес к фестивалю только возрос — только в первые два дня его посетили более 140 тысяч человек. В выходные же поток устремившихся к прекрасному горожан даже создал огромную автомобильную пробку. Воронежцы с радостью участвовали во всех конкурсах, выстраивались в очереди на фото с арт-объектами и несли домой «трофеи» с сельскохозяйственной ярмарки. Многие приходили целыми семьями, ведь для детей в программе тоже было немало интересного.

На фестивале были животные: куры, утки, козы, гуси и коровы в «Этнохуторе», на площадке Воронежского зоопарка работала выставка насекомых, ветеринарная клиника «Здоровье животных» приехала на выставку с кроликами, а в одном из шатров спонсоров разместилась семья мамонтов.

Четвертый день фестиваля был назван «Сады России» и посвящен странам Содружества Независимых Государств. Завершился фестиваль выступлением «Имперского русского балета» в Зеленом театре.

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