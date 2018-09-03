В Прикамье детский санаторий отремонтировали на президентские деньги

с. Неволино, Пермский край, , 20:22 — REGNUM В Пермском крае после капитального ремонта, выполненного за счёт средств из резервного фонда президента Российской Федерации, снова открыт краевой детский противотуберкулезный санаторий «Ирень». На территории региона это учреждение единственное предназначено для детей, больных туберкулёзом или имеющих риск заразиться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Санаторий был основан в 1958 году. Он находится в селе Неволино Кунгурского района. Здесь оказывают противотуберкулезную санаторно-курортную помощь детям и подросткам, больным туберкулезом, контактирующих с больными туберкулезом, и лицам из группы риска по этому заболеванию. Единовременно в санатории могут проходить лечение 110 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они размещаются в двух лечебных корпусах: по 55 человек в каждом. Каждый год здесь проходят лечение и оздоровление порядка 450 детей. В среднем на лечении они находятся от трёх месяцев до полугода.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении государственному учреждению средств на проведение ремонта. Сумма поддержки составила 46,9 млн рублей. Заявку на получение денег сформировали по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. А краевой минздрав помог с подготовкой проектно-сметной документации, а также организовал экспертизу и конкурсные процедуры. Контрактом были предусмотрены ремонт первых этажей спальных корпусов, замену кровли одного из корпусов и т.д. Также капитально отремонтировали столовую. По окончании работ над ней разместились стоматологический и физкабинеты.

Подрядчик — ООО «ИнКом» — начал ремонтные работы в январе. Главный врач Юрий Чистых полагал, что работы продлятся до конца года. Но рабочие трудились весьма активно. В конце января заместитель заместитель директора ООО «ИнКом» Вячеслав Кудрин отмечал, что больше чем за неделю удалось демонтировать полы и начать их утепление, выполнить демонтаж старого утепления перекрытий. А 27 февраля Кудрин констатировал, что работы идут с опережением графика на две недели.

К началу апреля была выполнено уже половина намеченных работ. К тому времени рабочие опережали график на целый месяц. К началу августа все работы были успешно завершены. 30 августа сюда начали заезжать дети, а 3 сентября начался новый учебный год.

Отметим, развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, государство и лично президент Владимир Путин уделяют большое внимание. В мае глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором поставил соответствующую задачу.