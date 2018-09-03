В соцсетях осудили губернатора, расстрелявшего медведя в берлоге

Иркутск, , 20:18 — REGNUM На видеозаписи, размещенной в сети интернет, глава Иркутской области Сергей Левченко совместно с другими участниками охоты убивает спящего в берлоге медведя. Ролик, опубликованный на портале «Яплакалъ», сопровождается явно не одобряющими действия Сергея Левченко комментариями.

О видео на своей странице рассказал один из пользователей Twitter, Филипп Масловский.

«И чего только не встретишь на просторах интернета. Вот, например, иркутский губернатор Левченко охотится на спящего медведя. Попахивает браконьерством», — подписал он и приложил ссылку на обсуждение видеозаписи на портале.

Одни комментаторы не нашли ничего предосудительного в таком способе добычи диких зверей: «И что? Охота на берлоге называется».

Другие пользователи возмутились поступком Левченко.

«В чем удовольствие застрелить в упор спящего медведя? Я еще могу понять, в утку попасть, или выследить зверя…, но тут садизм откровенный», — цитирует комментарии из социальных сетей издание URA.RU.