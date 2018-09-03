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В соцсетях осудили губернатора, расстрелявшего медведя в берлоге

Общество

В интернете появились кадры зимнего отдыха губернатора Иркутской области Сергея Левченко

В соцсетях осудили губернатора, расстрелявшего медведя в берлоге
Евгений Тихменев Охота на медведя. 1890-е

Иркутск, 3 сентября 2018, 20:18 — REGNUM  На видеозаписи, размещенной в сети интернет, глава Иркутской области Сергей Левченко совместно с другими участниками охоты убивает спящего в берлоге медведя. Ролик, опубликованный на портале «Яплакалъ», сопровождается явно не одобряющими действия Сергея Левченко комментариями.

О видео на своей странице рассказал один из пользователей Twitter, Филипп Масловский.

«И чего только не встретишь на просторах интернета. Вот, например, иркутский губернатор Левченко охотится на спящего медведя. Попахивает браконьерством», — подписал он и приложил ссылку на обсуждение видеозаписи на портале.

Одни комментаторы не нашли ничего предосудительного в таком способе добычи диких зверей: «И что? Охота на берлоге называется».

Другие пользователи возмутились поступком Левченко.

«В чем удовольствие застрелить в упор спящего медведя? Я еще могу понять, в утку попасть, или выследить зверя…, но тут садизм откровенный», — цитирует комментарии из социальных сетей издание URA.RU.

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