Бангладеш отметила праздник Джанмаштами

Дакка, , 21:07 — REGNUM 2 сентября индусская община Бангладеш отметила Джанмаштами — один из крупнейших праздников индуизма. Джанмаштами знаменует день рождения Кришны, воплощения индусского бога Вишну. Примечательно, что Бангладеш является традиционно мусульманской страной.

По информации бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», различные культурно-религиозные и общественные организации страны подготовили и провели насыщенную программу празднований. В этот день национальные газеты опубликовали специальные статьи, посвященные жизни Кришны, а в эфире государственных и частных теле‑ и радиовещателей рассказали об отдельных аспектах праздника Джанмаштами.

Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид и премьер-министр Шейх Хасина поздравили бангладешцев-индусов с этим важным праздником. Сообщается, что Абдул Хамид лично встретился с лидерами и наиболее выдающимися представителями индусской общины Бангладеш.

В честь Джанмаштами состоялось традиционное праздничное шествие по улицам Дакки.