Понедельник, 3 Сентября 2018 года
21:36:19 МСК

Бангладеш отметила праздник Джанмаштами

Общество

Многочисленные религиозные и культурные организации страны подготовили массу мероприятий в честь данного праздника

Дакка, 3 сентября 2018, 21:07 — REGNUM  2 сентября индусская община Бангладеш отметила Джанмаштами — один из крупнейших праздников индуизма. Джанмаштами знаменует день рождения Кришны, воплощения индусского бога Вишну. Примечательно, что Бангладеш является традиционно мусульманской страной.

По информации бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», различные культурно-религиозные и общественные организации страны подготовили и провели насыщенную программу празднований. В этот день национальные газеты опубликовали специальные статьи, посвященные жизни Кришны, а в эфире государственных и частных теле‑ и радиовещателей рассказали об отдельных аспектах праздника Джанмаштами.

Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид и премьер-министр Шейх Хасина поздравили бангладешцев-индусов с этим важным праздником. Сообщается, что Абдул Хамид лично встретился с лидерами и наиболее выдающимися представителями индусской общины Бангладеш.

В честь Джанмаштами состоялось традиционное праздничное шествие по улицам Дакки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные праздники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить