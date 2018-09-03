Народные протесты спасли историческое здание в Сивасе в Турции

Сивас, Турция, , 20:21 — REGNUM Историческое здание города Сивас, почитаемое, как место «заложения фундамента Турецкой Республики» — ныне здесь расположен этнографический музей — получило право охраны со стороны Министерства Культуры. Это было сделано после многочисленных обращений посетителей и неравнодушных граждан.

В 1919 году Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель Турецкой республики, расположил в этом здании штаб-квартиры национальной борьбы. Для жителей не только Сиваса, но и всей Турции, оно имеет особое значение и занимает почетное место в ряду исторических мест государства. В 1990 году здание переоборудовали в этнографический музей, а на его фасаде появилась золотая надпись, дословно переводящаяся как «Здесь был заложен фундамент Турецкой республики». Внутренний интерьер здания был оборудован современными системами слежения, а в залах были размещены восковые фигуры Ататюрка и других значимых членов конгресса.

Мэр города Сиваса Давут Гюль почитает Здание Конгресса как самую значимую реликвию войны за независимость Турции. Как сообщает новостной портал TRT Haber, мэр особенно выделяет роль жителей города в обретении Конгрессом своего огромного исторического значения. Он считает, что население Сиваса сформировало основную волну национального сопротивления, что позволило сломить продолжавшуюся 108 дней оккупацию и привести народ Турции к победе.

До недавнего времени здание находилось в критическом состоянии. Ежегодное посещение Конгресса 300 тысячами туристов не покрывало расходов города на содержание музея на должном уровне. Летом этого года министерство культуры Турции согласилось взять здание Конгресса Сиваса под свою охрану наряду со зданием Великого Национального собрания Турции (ТВММ). Причиной отклика министерства на проблему Сиваса стали многочисленные обращения жителей города и посетителей музея к министру культуры Турции с просьбой внести здание в список охраняемых государством исторических объектов.

Давут Гюль заявил, что после передачи здания министерству осенью 2018 года, в нем будут проведены дополнительные исследовательские работы. По сообщению министерства, все работы в здании будут завершены к столетнему юбилею Конгресса, по случаю которого музей организует ряд праздничных мероприятий.