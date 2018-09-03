Правительство одобрило безвизовый взъезд в Россию для фанатов на Евро-2020

Москва, , 19:57 — REGNUM Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила проект закона о предоставлении права безвизового въезда в страну иностранным футбольным болельщикам в период матчей чемпионата Европы 2020 года.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, при его разработке был принят во внимание положительный опыт законодательного регулирования ЧМ-2018 и Кубка конфедераций 2017 года, в связи с чем было решено частично распространить действие законов по этим турнирам на Евро-2020.

Согласно законопроекту, зрители Евро-2020 смогут въезжать в Россию без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность. Кроме этого, болельщики смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Въезд для волонтёров УЕФА будет возможен на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Напомним, на период проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года иностранным фанатам было предоставлено право безвизового въезда в страну при предъявлении «паспорта болельщика» — Fan ID. В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о продлении режима безвизового въезда по Fan ID до конца года.

Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в двенадцати странах. Три игры группового этапа турнира и матч ¼ финала будет принимать стадион «Санкт-Петербург».