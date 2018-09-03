Глава правительства Казахстана проверил реализацию инициатив президента

Астана, , 19:43 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев посетил с рабочим визитом Северо-Казахстанскую область и проверил ход реализации инициатив президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщили 3 сентября в пресс-службе главы правительства.

В ходе поездки Сагинтаев уделили внимание мерам по повышению качества образования в регионе. В частности, в Петропавловске глава правительства посетил строящийся дворец школьников, который планируется оснастить современными технологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018/2019 учебном году в школы Казахстана пошли учиться более 3 млн детей, в том числе 350 тыс. первоклассников. В частных школах республики учатся около 30 тыс. детей.

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