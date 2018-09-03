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Глава правительства Казахстана проверил реализацию инициатив президента

Общество

Председатель правительства Бакытжан Сагинтаев уделили внимание мерам по повышению качества образования

Глава правительства Казахстана проверил реализацию инициатив президента
Иллюстрация: Sko.gov.kz
Петропавловск

Астана, 3 сентября 2018, 19:43 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев посетил с рабочим визитом Северо-Казахстанскую область и проверил ход реализации инициатив президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщили 3 сентября в пресс-службе главы правительства.

В ходе поездки Сагинтаев уделили внимание мерам по повышению качества образования в регионе. В частности, в Петропавловске глава правительства посетил строящийся дворец школьников, который планируется оснастить современными технологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018/2019 учебном году в школы Казахстана пошли учиться более 3 млн детей, в том числе 350 тыс. первоклассников. В частных школах республики учатся около 30 тыс. детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В частных школах Казахстана учатся 26 тыс. детей

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