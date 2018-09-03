На российского корреспондента напали в столице ДНР

Москва, , 19:20 — REGNUM Во время прямого эфира программы «Время покажет» на «Первом канале» на российского военного корреспондента Семена Пегова было совершено нападение. Эфир передачи состоялся сегодня, 3 сентября.

Пегов вел прямое включение из Донецка, где 31 августа в результате террористического акта погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Ведущий «Время покажет» Артём Шейнин из московской студии задал Пегову вопрос, но в этот момент некто выхватил Пегова из кадра. Через некоторое время журналист вернулся в кадр и продолжил общение с ведущим. При этом на заднем плане было видно, как кто-то дерется.

«Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации», — заявил Пегов в эфире «Время покажет».

Стоит отметить, что Пегов является автором Telegram-канала WarGonzo. Ранее он работал на телеканале Lifenews.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в столице ДНР прогремел взрыв, в результате которого погиб глава республики Александр Захарченко.