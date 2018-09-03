Морской-речной вокзал Архангельска превратят в музей

Архангельск, , 18:57 — REGNUM Символ современного Архангельска — здание морского-речного вокзала — станет музеем. Соответствующие планы озвучило региональное правительство.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, здание, изображенное на 500-рублевой купюре, перейдёт в распоряжение Архангельской области.

«Губернатор Игорь Орлов добился соответствующего согласия собственника объекта», — говорится в сообщении.

Морской-речной вокзал был открыт в 1972 году. Здание, спроектированное в виде корабля, стало одним из символов морского региона и изображено на 500-рублевой купюре вместе с другими знаковыми объектами областного центра.

«Считаю, что здесь должен появиться музей или общественный центр, который бы рассказывал о сегодняшних достижениях региона, о его современной истории. Как только стало точно известно о том, что принципиальное решение о передаче здания принято, я поручил разработать варианты проектов, которые могут разместиться в этом символическом для областного центра здании», — рассказал Игорь Орлов.

Уже разработана предварительная концепция общественного центра, который объединит интерактивный музей, зону коворкинга, деловых мероприятий, площадку для выступлений и просмотра фильмов, залы для проведения мастер-классов, детские центры, магазин сувениров, кафе с северной кухней.

Интерактивный музей расскажет гостям и жителям Архангельска об истории региона и первого международного порта в Российской империи, освоения Арктики, традициях и новаторстве северных промышленных технологий, к примеру, истории кораблестроительства от поморских кочей до современных судов.

Верхний этаж будет отдан под интерактивное пространство с обсерваторией, возможностью проведения экскурсий с дополненной реальностью по истории мореплавания. А крыша вокзала по замыслу превратится в прогулочную зону.

«Это будет открытое пространство для всех жителей города, где будет приятно общаться, работать, пить чай или читать книги, проводить различные мероприятия. Туристам, деловым гостям мы сможем показать регион с разных сторон, продемонстрировать его традиции и новаторство. Вокзал станет зоной притяжения для креативных людей и идей: стартаперов, дизайнеров, мастеров народных промыслов», — рассказала заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам развития туризма Светлана Зеновская.

Напомним, ранее предложение создать Морской культурный центр в здании вокзала озвучил директор Морского музея Евгений Тенетов. Предложенный им вариант реновации МРВ включал музей, отель, выставочный зал, смотровую площадку, зал для конференций, ресторан традиционной поморской кухни, уличные кафе, велосипедный прокат и даже дендрологический сад с северными растениями на крыше.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году зданию Морского-речного вокзала, изображенному на 500-рублевой купюре, исполнилось 45 лет. С момента постройки здание капитально не ремонтировалось. С 2006 года собственник МРВ — ОАО «Архангельский морской торговый порт» — не использует его по назначению. В 2012 году оттуда выехало управление порта. Также владелец одного из самых узнаваемых объектов Архангельска изменил его статус, инициировал исключение здания из числа объектов транспортной инфраструктуры, фактически превратив его в торговый центр.