До конца года в Италии легализуют вооруженную самооборону

Рим, , 18:43 — REGNUM Закон, разрешающий использовать оружие для самообороны, будет принят до конца 2018 года, заявил в понедельник, 3 сентября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», на встрече со своими избирателями, передает TgCom24.

В июне 2018 года Сальвини сообщил, что закон, который упростит правила покупки и хранения оружия в собственном доме для самообороны, входит в число приоритетов итальянского правительства.

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Социологические опросы летом 2018 года показали, что инициативу поддерживают 39% граждан страны — в полтора раза больше, чем тремя годами ранее.