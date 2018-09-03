Понедельник, 3 Сентября 2018 года
18:30:47 МСК

Льготы в Тамбовской области привяжут к возрасту, а не пенсии

Общество

Льготы, которые действуют в Тамбовской области для пенсионеров, сохранятся после пенсионной реформы

Тамбов, 3 сентября 2018, 18:22 — REGNUM  В Тамбовской области планируют принять поправки в законы, которые позволят предоставлять льготы людям вне зависимости от того, вышли ли они уже на пенсию. Как сообщила 3 сентября пресс-служба регионального парламента, если пенсионный возраст увеличится, право на льготы так же, как и сейчас, будут иметь женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины от 60-ти лет.

Три решения, которые касаются льготного обеспечения, будут вынесены на заседание Тамбовской областной думы 19 сентября. Согласно первому, региональные льготы будут привязаны к возрасту человека, а не к пенсионному статуту. Такие же правила будут действовать для транспортного налога. Кроме того, депутаты облдумы порекомендуют принять подобные поправки и на уровне муниципалитетов.

«Сейчас пенсионный возраст увеличится, но льготы граждане все так же будут получать по достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно. Для этого нам нужно поработать с уже существующими региональными законами и, если потребуется, изменить терминологию и формулировку», — сказал спикер областной думы Евгений Матушкин.

В облдуме уверены, что такие меры позволят смягчить переход на новый пенсионный возраст.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить