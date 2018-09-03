Льготы в Тамбовской области привяжут к возрасту, а не пенсии

Тамбов, , 18:22 — REGNUM В Тамбовской области планируют принять поправки в законы, которые позволят предоставлять льготы людям вне зависимости от того, вышли ли они уже на пенсию. Как сообщила 3 сентября пресс-служба регионального парламента, если пенсионный возраст увеличится, право на льготы так же, как и сейчас, будут иметь женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины от 60-ти лет.

Три решения, которые касаются льготного обеспечения, будут вынесены на заседание Тамбовской областной думы 19 сентября. Согласно первому, региональные льготы будут привязаны к возрасту человека, а не к пенсионному статуту. Такие же правила будут действовать для транспортного налога. Кроме того, депутаты облдумы порекомендуют принять подобные поправки и на уровне муниципалитетов.

«Сейчас пенсионный возраст увеличится, но льготы граждане все так же будут получать по достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно. Для этого нам нужно поработать с уже существующими региональными законами и, если потребуется, изменить терминологию и формулировку», — сказал спикер областной думы Евгений Матушкин.

В облдуме уверены, что такие меры позволят смягчить переход на новый пенсионный возраст.