ООН: мигрантов в Средиземном море все меньше, но поездки все опаснее

Рим, , 17:45 — REGNUM «Путешествий надежды», то есть поездок нелегальных мигрантов на лодках по Средиземному морю, в 2018 году стало меньше, но путешествия стали более рискованными, сообщили в агентстве ООН по делам беженцев, передает в понедельник, 3 сентября, Il Sole 24 Ore.

В 2017 году трагические происшествия в море унесли жизни 2276 человек, в среднем одна трагедия приходилась на 42 поездки. В 2018 году жертв стало меньше — 1095, но одна трагедия приходится на 18 поездок.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Читайте также: Власти Италии о мигрантах: закроем порты и поговорим о тех, кто уже здесь

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве. Для того, чтобы избежать трагических случаев в море, нужно сделать невозможным сам бизнес по доставке мигрантов в Европу, полагают власти страны.