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ООН: мигрантов в Средиземном море все меньше, но поездки все опаснее

Общество

В 2018 году погибли 1095 человек

Рим, 3 сентября 2018, 17:45 — REGNUM  «Путешествий надежды», то есть поездок нелегальных мигрантов на лодках по Средиземному морю, в 2018 году стало меньше, но путешествия стали более рискованными, сообщили в агентстве ООН по делам беженцев, передает в понедельник, 3 сентября, Il Sole 24 Ore.

В 2017 году трагические происшествия в море унесли жизни 2276 человек, в среднем одна трагедия приходилась на 42 поездки. В 2018 году жертв стало меньше — 1095, но одна трагедия приходится на 18 поездок.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

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Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве. Для того, чтобы избежать трагических случаев в море, нужно сделать невозможным сам бизнес по доставке мигрантов в Европу, полагают власти страны.

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Миграционный кризис в Европе
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