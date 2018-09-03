В 2018 году школу в Костромской области окончат 90 заключенных

Кострома, , 17:40 — REGNUM В текущем году в тюремных школах Костромской области будут учиться 470 заключенных, сообщает областная федеральная служба исполнения наказаний. Из них 90 человек закончат 11 класс.

В управлении отмечают, что в образовательных учреждениях, расположенных на территории колоний, произведен косметический ремонт, куплено около 400 учебников, проектор и ноутбук.

«Некоторые и сами не помнят, какой класс успели закончить до того, как попали в места лишения свободы, другие намеренно скрывают этот факт, упорно не желая получать образование. Тем не менее в законодательстве прописано — выучить каждого, кому еще не исполнилось 30 лет, если он не имеет среднего общего образования», — отмечает заместитель директора школы Ольга Седова.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году Костромская область потратила 49 миллионов рублей на учебники. Всего куплено 130 тысяч экземпляров. Местные власти утверждают, что учащиеся обеспечены учебниками на 100%.

Всего в регионе будут учиться 73 тысячи 452 школьника. Из них в первый класс пойдут 7 тысяч 912 детей, это на 0,6% больше показателя прошлого года. Готовность к новому учебному году проверили во всех 609 образовательных учреждениях региона, в том числе в 236 детских садах, 50 учреждениях дополнительного образования и 27 учреждениях профобразования.