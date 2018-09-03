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Специалисты: Верховный суд Казахстана не защищает персональные данные

Общество

В пресс-службе суда ответили

Астана, 3 сентября 2018, 17:47 — REGNUM  Информационный ресурс Верховного суда Казахстана предоставляет в свободном доступе персональные данные граждан республики, сообщили 3 сентября специалисты Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) на официальной странице Facebook.

С помощью официального ресурса Верховного суда можно без труда определить ИНН, адрес и паспортные данные человека. В пресс-службе суда ответили на соответствующий запрос.

В Верховном суде добавили, что персональные данные можно получить только авторизованным пользователям сервиса «Судебного кабинета». В ведомстве уточнили, что речь идет только о ФИО и адресе прописки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа специалисты ЦАРКА опубликовали информацию о критической уязвимости в системе документооборота Documentolog, которой пользуется большинство национальных компаний Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр исследования кибератак Казахстана помирился с Documentolog

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