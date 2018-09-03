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Назад в 1990-е: в Рязани заработала «будка гласности»

Общество

Жители Рязанской области могут напрямую задать вопрос губернатору Николаю Любимову

Назад в 1990-е: в Рязани заработала «будка гласности»
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Рязань, 3 сентября 2018, 17:33 — REGNUM  В Рязанской области заработала «будка гласности», с помощью которой жители смогут обратиться с вопросом или предложением к губернатору Николаю Любимову. Первая будка начала работу 3 сентября около правительства области. Также планируется открытие еще нескольких кабин в районах области.

Автором идеи такого способа общения губернатора и жителей стал вице-губернатор Игорь Греков, сообщил «Рязанский городской сайт» со ссылкой на советника губернатора Игоря Горских. У каждого вошедшего в будку есть минута для того, чтобы записать вопрос. Ответ обратившиеся смогут получить через СМИ или оставленные контакты. При этом в правительстве надеются, что жители будут задавать вопросы, которые не смогли решить на местном уровне.

Эксперимент будет работать и в районах области. 5 сентября планируется открытие еще 11 кабин, которые будут переезжать из одного населенного пункта в другой.

Отметим, что ранее сообщалось, что 2018 году Рязанская область должна перейти на электронный документооборот. Кроме того, цифровая революция планируется, к примеру, в сфере здравоохранения. Она заключается во внедрении телемедицины и избавлении от существенного числа справок и документов. Но сначала в регионе хотят обеспечить доступ к интернету во всех больницах региона.

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