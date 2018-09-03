Тульская область: в Ясной Поляне открыт Центр поддержки одаренных детей

Тула, , 17:26 — REGNUM Торжественное открытие Центра поддержки одаренных детей в Тульской области, на территории Ясной Поляны, состоялось 3 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Этот центр стал уже вторым подобным учреждением в регионе — первый начал работу в октябре 2017 года на базе одного из ведущих учреждений детского музыкального образования региона — областной музыкальной школы им. Г.З. Райхеля. Оба центра открыты во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Воспитанников и педагогов центра поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он напомнил слова главы государства о том, что «в основе системы образования должен лежать фундаментальный принцип — каждый ребенок одарен, раскрытие его талантов — это наша задача. В этом успех России».

Губернатор подчеркнул, что открытие нового центра стало возможно благодаря труду строителей, дизайнеров, педагогов, а также поблагодарил меценатов — Геннадия и Елену Тимченко, чей фонд, в том числе финансово, поддержал проект создания Центра в Тульской области. Также деньги на реализацию проекта были выделены средства из резервного фонда президента РФ и регионального бюджета.

«Впереди у вас еще немало вершин. Не бойтесь крутых подъемов, всегда шагайте в гору. И тогда любая вершина вам покорится. Будьте всегда настроены на победу!» — обратился к воспитанникам центра Алексей Дюмин.

«Центр создан в знаковом месте, которое пропитано культурным наследием. В создании центра участвовала профессиональная команда — губернатор, правительство области, благотворители, вузы. В этом и есть залог успеха реализации этого проекта», — сказала председатель наблюдательного совет Фонда Геннадия и Елены Тимченко Ксения Франк.

Отметим, что центр поддержки одаренных детей Тульской области создан на базе Яснополянской школы им. Л.Н. Толстого и Яснополянского детского дома. После реорганизации этих учреждений появился Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого: в его состав вошли общеобразовательная школа для обучения детей, проживающих на территории д. Ясная Поляна, «Школа полного дня» с классами углубленного изучения предметов гуманитарного и естественно-научного циклов для детей, проживающих на территории Тульской области, пансион для проживания. Основное образование воспитанники центра будут получать в общеобразовательной школе, в проходить обучение по дополнительным образовательным программам — в «Школе полного дня».

Как рассказала ИА REGNUM заместитель директора по научно-методической работе ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого» Наталия Демушкина, преподавать в центре приглашены кандидаты наук, доктора наук Тульского государственного педагогического университета имени Льва Николаевича Толстого.

«Кроме того, наша база располагает гостиницей, которая позволяет принимать преподавателей ведущих вузов не только Тульской области, но и других регионов, для проведения семинаров, лекций. Конечно, мы рассчитываем и на Москву», — пояснила Наталия Демушкина.

Воспитанников в новый центр отбирали через конкурс в рамках работы Летней профильной школы «Академия достижений в Год образования и новых знаний». В результате было сформировано два класса, в каждый из которых вошли по 20 учеников: девятый предпрофильный и десятый профильный по направлениям естественно-научного и гуманитарного циклов. Таким образом, в общей сложности сегодня в центре насчитывается 40 воспитанников.

Десятиклассница Полина Дорожкина до поступления в центра училась в общеобразовательной школе в Новомосковске. Как и остальные 39 воспитанников, она прошла строгий отбор: сначала предоставила портфолио, чтобы попасть в летнюю школу, а затем проходила тестирования по предметам, защищала проект.

«Я выбрала гуманитарное направление, и не жалею: нам уже сказали, какие у нас будут дополнительные занятия по профилю, все очень интересно», — рассказала сама Полина корреспонденту ИА REGNUM.

С окончательным выбором Полина пока не определилась: «Думаю, что это будет либо филология, либо журналистика. И думаю, что обучение в центре как раз поможет мне в реализации моих способностей».

Ровесник Полины Всеволод Глинский из Киреевского района уверен, что обучение в центре поможет ему успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз его мечты — Российский университет дружбы народов, РУДН, а там получить и специальность мечты — стать одновременно и доктором, и переводчиком: Всеволод вот уже два с половиной года изучает китайский язык.

«От школы я надеюсь получить новые знания, углубить их, научиться многому, чему не мог научиться в прежней школе. А РУДН позволит получить сразу два образования — основное и дополнительно образование переводчика. Основной профессией, скорее всего, выберу медицину — хирургию либо кардиологию, мне это очень нравится. Если вдруг что-то не получится, то хочу поступить туда же на лингвистическую кафедру, тоже связанную с китайским языком», — рассказал Всеволод Глинский ИА REGNUM.