Путин наградил вертолетчиков из Пакистана, спасших российского альпиниста

Москва, , 17:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом дружбы четверых пакистанских вертолетчиков, принявших участие в спасении российского альпиниста Александра Гукова, сообщается 3 сентября на официальном сайте правовой информации.

«За участие в операции по спасению российского альпиниста наградить Мазхар-Уд-Дина Кази Мухаммада, Рафика Абида, Рафика Мухаммада Анджума, Факхар-И-Аббаса», — указано в тексте наградного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов на территории Пакистана осуществляли восхождение на гору Латок-1. 25 июля на спуске Сергей Глазунов сорвался в пропасть вместе с основным снаряжением и погиб. Александр Гуков закрепился на высоте 6,2 тыс. метров, где ожидал спасения, почти не имея запасов пищи. Долгое время непогода не позволяла провести эвакуацию. 31 июля Гуков был спасен пакистанскими вертолетчиками.

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