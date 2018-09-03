Волгоградский застройщик пойдет под суд за обман дольщиков

Волгоград, , 17:13 — REGNUM Бывший генеральный директор волгоградской строительной компании «Волго-строй-инвест» пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов, невыплату зарплаты и хищение денег дольщиков. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области. Следователи считают, что гендиректор фирмы похитил более 89 млн рублей, которые волгоградцы вложили в строительство домов.

Преступления, в которых обвиняется бизнесмен, начались еще в 2013 году. Так, в 2013—2014 году гендиректор строительной фирмы создал подконтрольную организацию, которую зарегистрировал на одного из подчиненных. В нее он перевел часть сотрудников, уменьшив численных состав стройкомпании до 81 человека. Это позволило коммерсанту не заплатить государству около 45 млн рублей.

Примерно в это же время, по версии следствия, коммерсант совершил второе преступление. Согласно утвержденному обвинению, в 2013—2016 году он похитил 89 млн рублей, которые принадлежали дольщикам. В итоге 135 человек, которые вложились в строительство домов в Дзержинском районе Волгограда, оказались обманутыми. Помимо этого, мужчина обвиняется в полной невыплате зарплаты одному из своих подчиненных. Работник не получал деньги с января по сентябрь 2016 года, долг в итоге составил 173 тыс. рублей. Следователи уверены, что за это время на счета компании поступило не менее 13 млн рублей, часть которых должна была пойти на выплату зарплаты.

Во всех этих преступлениях бизнесмен не признался. Сейчас дело направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 2017 год, в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела в отношении четырех застройщиков. По данным чиновников, в 2015 году нецелевое использование денежных средств дольщиков было выявлено у пяти застройщиков на общую сумму 388 млн рублей, в 2016 году — у шести компаний на сумму 628 млн рублей.

По данным на сентябрь 2017 года, в регионе проблемными были 46 многоквартирных домах, к строительству которых привлечены денежные средства более 3,8 тыс. граждан. В администрации отмечают, что за 2017 год в регионе на семь долгостроев меньше. В 2018 году уже возобновилось строительство ЖК «Алфавит» и «АхтубаСитиПарк».

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