Люди продолжают нести цветы на место гибели Александра Захарченко — политик

Донецк, , 17:04 — REGNUM Жители Донецка, спустя три дня с момента убийства главы ДНР Александра Захарченко, продолжают нести цветы на место трагедии, заявил бывший первый секретарь Горловского горкома Компартии Украины Алексей Карпушев 3 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Киевские блогеры пишут, что вчера на церемонию прощания с Главой ДНР 200 тысяч человек были свезены насильно, под угрозой то ли увольнения, то ли расстрела — «чтобы создать картинку для кремлёвских СМИ». Но сейчас там нет никаких телекамер или фотокорреспондентов, а море из цветов всё растёт и растёт… Как укроблогеры объяснят этот факт? Наверное, никак, они просто не напишут об этом… Им никогда не понять, что такое настоящая народная любовь и настоящее уважение», — отметил Карпушев.

Напомним, 31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». Несмотря на то, что Украина официально не взяла на себя ответственность за теракт, некоторые народные депутаты подтверждают причастность украинских спецслужб к случившемуся.

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